Пензенец в пылу ссоры с соседкой разбил стекло в ее машине

20.06.2024 | 11:21

В среду, 19 июня, в пензенском микрорайоне Междуречье произошла настолько серьезная ссора между местными жителями, что потребовалось вмешательство правоохранителей.

В проезде Крамского 40-летний владелец подворья поспорил с соседкой из-за площади участков. Выяснение отношений происходило уже не в первый раз, однако накал эмоций не снизился. Напротив, он достиг высшей степени.

«В разгар перепалки мужчина вышел из себя, поднял с земли камень и швырнул его на соседский участок. Булыжник попал в припаркованный автомобиль Opel, разбив лобовое стекло», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Владелица машины позвонила в полицию. В 10:33 сигнал поступил экипажу Росгвардии, который оперативно прибыл на место происшествия.

Мужчину, испортившего чужое имущество, задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.