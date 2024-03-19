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Происшествия

В Городищенском районе пожар унес жизнь женщины

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В понедельник, 18 марта, в селе Канаевка Городищенского района произошел смертельный пожар.

Сообщение о том, что на улице Солнечной горит дом, поступило в ЕДДС по системе 112 в 19:00. По адресу прибыло 3 единицы спецтехники.

Погибла женщина 1958 года рождения.

«Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении», - сообщили в службе спасения Городищенского района.

В Городищенском районе пожар унес жизнь женщины

Причины трагедии устанавливают сотрудники ОНД. Также по факту гибели сельчанки проводят проверку следственные органы.

«По имеющейся информации, 65-летняя хозяйка домовладения проживала одна. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

17 марта при пожаре в квартире на улице Ленина погиб 48-летний мужчина. По предварительным данным, причиной ЧП стало курение в постели.

«Будьте внимательны к одиноким соседям и родственникам. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Не курите в доме», - обращаются к населению спасатели.

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Источник — фото МКУ Городищенского района «Служба спасения»
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