Слетел с моста: появились снимки с места смертельного ДТП в Грабове

27.12.2023 | 14:03

Появились фотографии с места смертельного ДТП, которое случилось в селе Грабово Бессоновского района во вторник, 26 декабря.

Как сообщалось ранее, около 23:00 напротив дома № 2 на улице Засурской 42-летний мужчина на автомобиле «Шевроле-Нива» врезался в препятствие, после чего машина опрокинулась и вылетела с моста.

Водитель скончался на месте аварии.

В 23:05 сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательный центр. Специалисты отбуксировали автомобиль к берегу и извлекли из него тело погибшего, пояснили в ГБУ «ППСЦ».

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.