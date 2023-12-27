Слетел с моста: появились снимки с места смертельного ДТП в Грабове

Появились фотографии с места смертельного ДТП, которое случилось в селе Грабово Бессоновского района во вторник, 26 декабря.
Как сообщалось ранее, около 23:00 напротив дома № 2 на улице Засурской 42-летний мужчина на автомобиле «Шевроле-Нива» врезался в препятствие, после чего машина опрокинулась и вылетела с моста.
Водитель скончался на месте аварии.
В 23:05 сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательный центр. Специалисты отбуксировали автомобиль к берегу и извлекли из него тело погибшего, пояснили в ГБУ «ППСЦ».
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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