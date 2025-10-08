В Кузнецком районе в ДТП пострадал молодой мотоциклист

08.10.2025 | 10:04

Вечером во вторник, 7 октября, в Кузнецком районе случилась авария, в которой пострадал человек.

По предварительным данным, около 22:00 на 5-м километре дороги Кузнецк - Чибирлей - Второе Тарлаково 31-летний водитель мотоцикла Falcon Speedfire CTM250-4 не справился с управлением.

Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Молодой мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной Госавтоинспекции.