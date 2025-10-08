Под Мокшаном фура опрокинулась после столкновения с минивэном

08.10.2025 | 10:16

На трассе Р-158 Нижний Новгород - Пенза - Саратов в Мокшанском районе столкнулись минивэн и фура. Пострадал один человек.

ДТП случилось в 15:00 вторника, 7 октября, на 371-м километре трассы, недалеко от деревни Черниговки.

За рулем Peugeot Traveller находился 25-летний мужчина, Volvo FН 420 с полуприцепом Schmitz - 36-летний.

После столкновения фура съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель Peugeot получил травмы, его госпитализировали. Второй участник аварии после оказания медицинской помощи был отпущен, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото «Сова Пенза Авто».