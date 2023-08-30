В Пензе ищут 40-летнего Павла Борискина

В Пензе и Москве ищут 40-летнего Павла Александровича Борискина, местонахождение которого неизвестно с 26 августа.
Родные и близкие обратились за помощью к волонтерам регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост мужчины 167 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.
Данных о том, во что он был одет в день исчезновения, нет.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - призвали население волонтеры.
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