В Пензе ищут 40-летнего Павла Борискина

30.08.2023 | 09:11

В Пензе и Москве ищут 40-летнего Павла Александровича Борискина, местонахождение которого неизвестно с 26 августа.

Родные и близкие обратились за помощью к волонтерам регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины 167 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.

Данных о том, во что он был одет в день исчезновения, нет.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - призвали население волонтеры.