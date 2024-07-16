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Общество

Пензенский энтомолог хочет развести редчайшую бабочку

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Старший лаборант кафедры «Зоология и экология» ПГУ, председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов обратился к жителям области с просьбой сообщать ему о редчайшей в средней полосе России бабочке.

Пензенский энтомолог хочет развести редчайшую бабочку

«Если к вам ночью на огонек залетит вот такая бабочка, не пугайтесь и не убивайте ее! Вам повезло (это не летучая мышь!), это самая крупная бабочка Европейской части России - грушевая павлиноглазка (Saturnia pyri). Разыскивается в Пензенской области и Поволжье», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пензенский энтомолог хочет развести редчайшую бабочку

Ученый отметил, что лет этих бабочек проходит в июне-июле. С июня по август есть шанс увидеть гусеницу (как правило, на яблоне, груше, персике, вишне), а с сентября по май будущая бабочка находится в форме куколки.

Пензенский энтомолог хочет развести редчайшую бабочку

Олег Полумордвинов просит при встрече с редким чешуекрылым сфотографировать его и сообщить ему. Если же грушевая павлиноглазка залетит ночью на свет, ее желательно сохранить живую.

Пензенский энтомолог хочет развести редчайшую бабочку

«Мы получим яйца и выкормим гусениц до куколок. В конце весны следующего года из куколок выведутся бабочки, которых выпустим в природу», - рассказал он о планах.

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Источник — фото Олега Полумордвинова
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