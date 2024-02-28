Ссору пешехода и водителя Porsche прокомментировали в УМВД региона

28.02.2024 | 18:11

В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали конфликт водителя и пешехода, который произошел в Пензе 25 февраля.

Видео инцидента распространилось в Сети 27-го числа.

Автомобилист на Porsche Panamera с пензенскими номерами перекрыл дорожку у многоэтажного дома, по которой шел мужчина. Пешеход возмутился и попросил водителя убрать машину с тротуара.

Водитель отъехал на несколько метров, но конфликт на этом не был исчерпан. Пешеход посчитал нужным высказать еще несколько слов автомобилисту. В итоге тот вышел из машины и дважды с силой ударил мужчину кулаком по лицу. Пешеход упал, а агрессор уехал.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в полиции, оба участника конфликта 1997 года рождения. Пострадавший пешеход обратился к медикам. Степень тяжести вреда его здоровью устанавливается, это необходимо для назначение судебно-медицинской экспертизы.