Сетевое издание|18+|Среда|28 фев 2024|00:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Водитель Porsche с пензенскими номерами избил пешехода

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 27 февраля, в телеграм-каналах стало распространяться видео, на котором водитель Porsche Panamera с пензенскими номерами избивает пешехода.

Автомобилист перекрыл дорожку у многоэтажного дома, по которой шел мужчина. Встретив столь ощутимое препятствие на пути, тот возмутился и попросил убрать машину с тротуара.

Сидевший внутри водитель отъехал на несколько метров, но пешеход посчитал необходимым задержаться и выразить свое негодование. Некоторое время он объяснял что-то, активно жестикулируя.

Потом водитель вышел из машины и дважды с силой ударил мужчину кулаком по лицу, отчего тот упал. Шедшая с пострадавшим женщина помогла ему подняться, а агрессор сел в авто и уехал.

Очевидцы в соцсетях уточнили, что пешеход получил черепно-мозговую травму.

Аналогичные столкновения в Пензе происходят нередко. Так, на Западной Поляне автомобилист, занявший дорожку, пытался доказать пешеходу свою правоту с помощью топорика.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео канала «ЧП Пенза»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте