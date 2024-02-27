Водитель Porsche с пензенскими номерами избил пешехода

27.02.2024 | 21:07

Во вторник, 27 февраля, в телеграм-каналах стало распространяться видео, на котором водитель Porsche Panamera с пензенскими номерами избивает пешехода.

Автомобилист перекрыл дорожку у многоэтажного дома, по которой шел мужчина. Встретив столь ощутимое препятствие на пути, тот возмутился и попросил убрать машину с тротуара.

Сидевший внутри водитель отъехал на несколько метров, но пешеход посчитал необходимым задержаться и выразить свое негодование. Некоторое время он объяснял что-то, активно жестикулируя.

Потом водитель вышел из машины и дважды с силой ударил мужчину кулаком по лицу, отчего тот упал. Шедшая с пострадавшим женщина помогла ему подняться, а агрессор сел в авто и уехал.

Очевидцы в соцсетях уточнили, что пешеход получил черепно-мозговую травму.

Аналогичные столкновения в Пензе происходят нередко. Так, на Западной Поляне автомобилист, занявший дорожку, пытался доказать пешеходу свою правоту с помощью топорика.