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Происшествия

В Пензе следователи начали проверку после падения мужчины в котлован

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В Пензе следователи устанавливают обстоятельства ЧП у дома № 192а на улице Суворова. Ночью 23 февраля в котлован, вырытый на пешеходной дорожке, провалился 35-летний мужчина.

Яму оставили специалисты, которые устраняли коммунальную аварию. Сейчас ее уже закопали.

Мужчину пришлось вытаскивать при помощи альпинистского снаряжения, он получил травмы и был госпитализирован. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В Пензе следователи начали проверку после падения мужчины в котлован

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

После проверки примут процессуальное решение.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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