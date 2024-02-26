В Пензе следователи начали проверку после падения мужчины в котлован

26.02.2024 | 19:47

В Пензе следователи устанавливают обстоятельства ЧП у дома № 192а на улице Суворова. Ночью 23 февраля в котлован, вырытый на пешеходной дорожке, провалился 35-летний мужчина.

Яму оставили специалисты, которые устраняли коммунальную аварию. Сейчас ее уже закопали.

Мужчину пришлось вытаскивать при помощи альпинистского снаряжения, он получил травмы и был госпитализирован. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

После проверки примут процессуальное решение.