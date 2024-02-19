В Пензе домашняя собака загрызла йорка на глазах у хозяйки и детей

19.02.2024 | 19:32

В Пензе домашняя собака, убежавшая от хозяйки, загрызла йоркширского терьера на глазах у его владелицы и детей. Видеозапись появилась в Сети.

Все случилось 16 февраля на улице Боровиковского в микрорайоне Междуречье. На кадрах видно, как женщина с маленькой собачкой и ребенком гуляет на улице, поблизости в снегу играют еще трое детей.

В этот момент на горизонте появляется пес, видимо, сорвавшийся с поводка. Он стремительно приближается к людям. Пензячка замечает его, хватает на руки ребенка, но питомца защитить не успевает. Йорк оказывается в зубах разъяренной собаки, та треплет его, крепко удерживая.

Затем прибегает владелица напавшего животного и пытается его утихомирить. Хозяйка йорка с ребенком на руках ногами замахивается на пса, чтобы как-то его отвлечь. Все усилия женщин напрасны. Тогда пензячка принимает решение унести малыша подальше. Остальные дети продолжают наблюдать со стороны.

В конце концов владелица уводит пса, так и не выпустившего йорка из пасти. По словам очевидцев, собачка не выжила.

Пензенцы, посмотревшие видео, пожалели погибшего питомца и выразили надежду, что хозяйку агрессивного животного накажут.

Ранее в Пензенской области американский стаффордширский терьер напал на 4-летнюю девочку. Из-за многочисленных ран ей пришлось проходить лечение, накладывать швы, а в будущем потребуется пластическая операция.