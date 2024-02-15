В Пензенской области девочке нужна пластика лица после нападения пса

15.02.2024 | 16:47

Пензенский областной суд обязал владельца американского стаффордширского терьера возместить моральный вред 4-летней девочке. Животное напало на нее.

Это случилось в августе в одном из сел региона. Ребенок гулял неподалеку от своего дома и попал в поле зрения пса. Итогом стали укусы в области шеи и лица девочки. Из-за многочисленных ран ей пришлось проходить лечение, накладывать швы, а в будущем потребуется пластическая операция. Кроме того, появился страх перед собаками.

Мать пострадавшей пыталась поговорить с владельцем терьера, чтобы тот возместил вред добровольно, но это ни к чему не привело. Тогда женщина пошла в суд.

«Представитель ответчика исковые требования не признал, пояснив, что собака во время выгула неожиданно сорвалась с поводка и бросилась за кошкой, девочку она не кусала», - рассказали в областном суде.

Тем не менее имелись доказательства, что именно это животное причинило ребенку вред.

Сельчанина обязали выплатить пострадавшей 850 тысяч рублей. Апелляционную жалобу представителя ответчика оставили без удовлетворения.