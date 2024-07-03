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Происшествия

В Пензенском и Бессоновском районах в ДТП погибли лось и косуля

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За сутки в Пензенском и Бессоновском районах в ДТП погибли 2 диких животных. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале регионального минлесхоза.

Жертвами аварий на дорогах стали лось и косуля.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей», - рассказали в минлесхозе.

Специалисты напоминают водителям, что при движении по дорогам у лесных массивов следует быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Ранее в Пачелмском районе случилось ДТП с участием лося. Ущерб охотничьему фонду составил 80 тысяч рублей.

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