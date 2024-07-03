В Пензенском и Бессоновском районах в ДТП погибли лось и косуля

За сутки в Пензенском и Бессоновском районах в ДТП погибли 2 диких животных. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале регионального минлесхоза.
Жертвами аварий на дорогах стали лось и косуля.
«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей», - рассказали в минлесхозе.
Специалисты напоминают водителям, что при движении по дорогам у лесных массивов следует быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.
Ранее в Пачелмском районе случилось ДТП с участием лося. Ущерб охотничьему фонду составил 80 тысяч рублей.