Зареченец лишился возможности сидеть и лежать после встречи с лосем

12.02.2024 | 13:38

63-летний житель Заречного Виктор Бояркин едва не погиб под копытами лося. Встреча животного и человека произошла на Лесном пруду.

О ней рассказал портал «Заречье сегодня» в понедельник, 12 февраля.

Мужчина поздним вечером шел от дома до гаража и выбрал короткий путь. Он не смотрел по сторонам, поэтому лося заметил в последний момент, когда встречи было не избежать.

Зареченец спрятался за дерево, однако сохатый почему-то счел человека угрозой и проходу не дал. Тогда мужчина пошел назад по сугробу, но лесной гость перерезал ему путь и повалил в снег, попытался ударить горожанина копытами по голове.

«Это просто кувалды какие-то. Но я успел увернуться и получил лишь ссадину на лбу. Тогда лось стал бить меня копытами по бокам. А вокруг, как назло, ни души. В отчаянии я громко закричал, лось испугался и убежал в сторону», - процитировал портал Виктора Бояркина.

Избитый горожанин кое-как добрался до дома и обнаружил, что не может ни сидеть, ни лежать. Приехавшие на вызов медики отправили пострадавшего к травматологу. Специалист диагностировал ушибы грудной клетки и колена.

С приходом зимы лесные обитатели все чаще объявляются в черте населенных пунктов Пензенской области. В региональном минлесхозе напоминают гражданам: животные могут быть опасными, подходить к ним близко нельзя, запрещено пытаться сфотографировать, что-то кидать в них или убегать. Лучше постараться скрыться из поля зрения.