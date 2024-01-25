На ул. Кижеватова в Пензе мужчина погиб при падении с высоты

25.01.2024 | 19:11

Вечером в четверг, 25 января, на улице Кижеватова в Пензе случилась трагедия: из окна многоэтажки выпал человек.

ЧП произошло в доме № 1. Видео с камеры на подъезде выложили в сеть.

На записи видно, что упавший, перед тем как оказаться на земле, ударился о козырек подъезда. На человеке есть верхняя одежда и обувь.

«Мужчина. Умер. И сейчас лежит у подъезда. Никто его не узнал, говорят, звонил в домофон, просил открыть дверь, потом как-то зашел и упал с площадки 9-го этажа», - написала в 19:08 жительница Окружной в районном чате.

«Личность погибшего устанавливается. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.