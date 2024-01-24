В Городищенском районе тренер и дети едва не замерзли в машине

24.01.2024 | 16:04

В Городищенском районе на трассе М-5 случилось ЧП с тренером, который вез подопечных на соревнования в Пензу. На выручку им пришли инспекторы ГИБДД.

Правоохранители дежурили на 675-м километре дороги и заметили автомобиль Kia Rio. Он стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Инспекторы подъехали к машине и заглянули в салон. Там были четверо подростков 14-16 лет и мужчина, сидевший на водительском месте.

Автолюбитель пояснил правоохранителям, что в пути у них неожиданно закончился бензин и вот уже 20 минут они сидят в холодной машине.

«Автоинспекторы пришли на помощь водителю и организовали доставку топлива с ближайшей автозаправочной станции, затем помогли заправить бензин в бак. Водитель и его пассажиры поблагодарили автоинспекторов за оказанную помощь и продолжили свой путь», - рассказали в УГИБДД УМВД России по области.

В Госавтоинспекции напомнили, что личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи попавшим в беду водителям. Обратиться можно к ближайшему экипажу ДПС или в дежурную часть по номерам: 59-90-02, 59-90-03, а также 02 или 102.