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Происшествия

Вместо денег пензячка получила от молодого сожителя удары по голове

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Вечером пятницы, 19 января, пензенским правоохранителям пришлось вмешаться в семейный конфликт, чтобы прекратить рукоприкладство.

В 20:31 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о конфликте в доме на улице Чапаева и прибыл по адресу.

В квартире стражей правопорядка встретила 32-летняя женщина. Она рассказала, что гражданский муж, будучи пьяным, нанес ей удары по голове.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», пострадавшая трудоустроена, а вот ее 21-летний сожитель нигде не работает и не чурается алкогольных напитков. Ссора разгорелась из-за того, что женщина попросила у парня денег на хозяйство.

«Гражданин был задержан росгвардейцами на месте и передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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