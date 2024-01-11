В Пензе отчим и пасынок подрались из-за места за компьютером

11.01.2024 | 09:51

В Пензе место за компьютером стало причиной конфликта 54-летнего отчима и 18-летнего пасынка. Юноша пострадал.

Все случилось в среду, 10 января, в Ленинском районе города. Около 22:35 патрулировавшие улицу Карпинского росгвардейцы получили сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир.

Прибыв на место, стражи правопорядка увидели избитого юношу со ссадинами на лице. Он рассказал, что был в своей комнате, когда к нему внезапно нагрянул нетрезвый отчим.

Мужчина потребовал освободить компьютер, пасынок отказался. Ссора переросла в драку.

Агрессивного родственника задержали, затем его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.