Рядом с Пензенской областью сбили беспилотник самолетного типа

10.01.2024 | 09:53

В ночь на среду, 10 января, над соседним с Пензенской областью регионом сбили беспилотник самолетного типа.

«Сегодня ночью дежурными средствами ПВО над территорией Энгельсского района уничтожен беспилотник самолетного типа», - написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В результате атаки никто не пострадал, последствий для инфраструктуры населенных пунктов также нет.

«Все объекты работают в штатном режиме», - подытожил Роман Бусаргин.

Это не первый раз, когда соседние с Пензенской областью регионы пытаются атаковать дронами. Так, в октябре 2023 года сообщалось об обнаруженных обломках беспилотника в Балаковском районе Саратовской области. Неопознанные летательные объекты над ней сбивали и в декабре 2022 года.

В ноябре 2023-го дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотник над территорией Тамбовской области.