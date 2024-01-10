Рядом с Пензенской областью сбили беспилотник самолетного типа

В ночь на среду, 10 января, над соседним с Пензенской областью регионом сбили беспилотник самолетного типа.
«Сегодня ночью дежурными средствами ПВО над территорией Энгельсского района уничтожен беспилотник самолетного типа», - написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
В результате атаки никто не пострадал, последствий для инфраструктуры населенных пунктов также нет.
«Все объекты работают в штатном режиме», - подытожил Роман Бусаргин.
Это не первый раз, когда соседние с Пензенской областью регионы пытаются атаковать дронами. Так, в октябре 2023 года сообщалось об обнаруженных обломках беспилотника в Балаковском районе Саратовской области. Неопознанные летательные объекты над ней сбивали и в декабре 2022 года.
В ноябре 2023-го дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотник над территорией Тамбовской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀