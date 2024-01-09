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Происшествия

ЧП в Пензе: не все дома переведены на резервную схему отопления

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Отдельные дома на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева и Дзержинского в Пензе до сих пор остаются без отопления, другие удалось переключить на резервную схему.

Во вторник, 9 января, на сетях в районе Коммунистической случилась авария, для устранения которой пришлось отключить тепло и горячую воду в более чем 40 жилых домах, 1 больнице и 4 административных зданиях.

«В тех домах, где подача тепла еще не восстановлена, проводится поквартирный обход. Представители муниципалитета контролируют температуру в помещениях, в случае необходимости предлагают помощь. Особое внимание оказывается маломобильным гражданам, семьям с маленькими детьми», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, организована проверка работы системы отопления по адресам, куда ресурс уже поступает, чтобы не допустить завоздушивания системы.

«По вопросам, касающимся отсутствия ресурса, можно обращаться в кол-центр, работающий на базе единой дежурно-диспетчерской службы Пензы по телефонам: 05, 63-10-05», - добавили в мэрии.

Причины аварии на теплосетях в Пензе изучит прокуратура.

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