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Происшествия

В Пензенской области случилось третье за два дня ДТП с фурой

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В субботу, 30 декабря, на участке трассы Нижний Новгород - Саратов в Пензенской области случилось еще одно ДТП с участием большегрузного автомобиля.

Фото с места событий размещено в Сети. На нем видно, что фура стоит на обочине полосы, встречной направлению ее движения. Прицеп, сползший в кювет, поврежден, из него высыпалась часть груза.

Рядом, также на обочине встречной полосы, стоит легковой автомобиль.

«Трасса Р-158 по направлению в Иссу. Время 12:00», - обозначил автор подробности.

Накануне, 29-го числа, на этой же автодороге в Мокшанском районе врезались два грузовика с полуприцепами. Водитель одного из них погиб на месте, другого шофера доставили в больницу.

Утром 30 декабря на трассе М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе произошло столкновение грузового и четырех легковых автомобилей. Три человека, в том числе 11-летний ребенок, отправлены в медицинское учреждение.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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