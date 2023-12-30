В Пензенской области случилось третье за два дня ДТП с фурой

30.12.2023 | 14:10

В субботу, 30 декабря, на участке трассы Нижний Новгород - Саратов в Пензенской области случилось еще одно ДТП с участием большегрузного автомобиля.

Фото с места событий размещено в Сети. На нем видно, что фура стоит на обочине полосы, встречной направлению ее движения. Прицеп, сползший в кювет, поврежден, из него высыпалась часть груза.

Рядом, также на обочине встречной полосы, стоит легковой автомобиль.

«Трасса Р-158 по направлению в Иссу. Время 12:00», - обозначил автор подробности.

Накануне, 29-го числа, на этой же автодороге в Мокшанском районе врезались два грузовика с полуприцепами. Водитель одного из них погиб на месте, другого шофера доставили в больницу.

Утром 30 декабря на трассе М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе произошло столкновение грузового и четырех легковых автомобилей. Три человека, в том числе 11-летний ребенок, отправлены в медицинское учреждение.