В Мокшанском районе жестко столкнулись две фуры

29.12.2023 | 09:34

Утром в пятницу, 29 декабря, в Мокшанском районе произошло жесткое ДТП с участием большегрузных автомобилей.

Кадры, снятые в 8:10, появились в Сети. На видеозаписи результат столкновения двух фур. Их разбросало по кюветам по разные стороны дороги.

У одной машины кабина изуродована, у другой вообще оторвана от прицепа. По асфальту разлетелись обломки элементов конструкций грузовиков.

К месту столкновения прибыли скорая помощь, пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на данный момент идет сбор данных. Более точная информация будет известна позже.