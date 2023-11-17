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Происшествия

В Пензе сотрудники МЧС сняли с дерева кота и двух его «спасателей»

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Необычный вызов поступил пензенским спасателям вечером 14 ноября.

На улице Кижеватова в Пензе два молодых человека услышали мяуканье: кот залез на дерево и не мог спуститься. Решив помочь испуганному животному, парни полезли за ним.

Они добрались до уровня четвертого этажа, когда поняли, что обратно спуститься не смогут. Им пришлось позвонить в экстренную службу.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства спустили молодых людей и хвостатого по автолестнице. Напуганный и замерзший кот целым и невредимым вернулся домой, как и сами «спасатели», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве призвали пензенцев соотносить свои силы и возможности с желанием оказать помощь и предупредили, что кошки, забравшиеся на дерево, вполне способны спуститься самостоятельно.

В Пензенской области сотрудники МЧС неравнодушны к представителям племени кошачьих. Так, ранее стало известно, что в пожарной части № 9, расположенной в Кузнецке, живет кошка Лиля, которая помогает своим покровителям и «контролирует» их работу.

В том же городе 9 ноября пожарные спасли из горящего дома кошку. Владелец животного поблагодарил через местное интернет-сообщество.

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Источник — фото МЧС России
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