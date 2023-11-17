Момент необъяснимого ДТП на ул. 40 лет Октября попал на видео

17.11.2023 | 09:54

В Пензе в объектив камеры попал момент ДТП на улице 40 лет Октября. Авария произошла в четверг, 16 ноября, в 11:36.

Кадры появились в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Видео записано на камеру регистратора. Автовладелец двигался по улице 40 лет Октября со стороны дворца единоборств «Воейков» и выехал на развязку, где столкнулся с неожиданным препятствием.

Путь преградила иномарка, водитель которой ехал со стороны улицы Перспективной. Нарушая по необъяснимым причинам правила, он пересек полосы встречного движения, а затем столкнулся с машиной владельца регистратора.

Удар пришелся в правый бок иномарки, в пассажирскую дверь. После столкновения участники аварии остановились.

Необычное ДТП случилось в Пензе в этот же день и на трассе М-5, на 621-м километре. Столкнулись Datsun on-DO, которым управлял 82-летний мужчина, и КамАЗ с 56-летним водителем. После удара легковой автомобиль заскочил на отбойник.