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Происшествия

Момент необъяснимого ДТП на ул. 40 лет Октября попал на видео

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В Пензе в объектив камеры попал момент ДТП на улице 40 лет Октября. Авария произошла в четверг, 16 ноября, в 11:36.

Кадры появились в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Видео записано на камеру регистратора. Автовладелец двигался по улице 40 лет Октября со стороны дворца единоборств «Воейков» и выехал на развязку, где столкнулся с неожиданным препятствием.

Путь преградила иномарка, водитель которой ехал со стороны улицы Перспективной. Нарушая по необъяснимым причинам правила, он пересек полосы встречного движения, а затем столкнулся с машиной владельца регистратора.

Удар пришелся в правый бок иномарки, в пассажирскую дверь. После столкновения участники аварии остановились.

Необычное ДТП случилось в Пензе в этот же день и на трассе М-5, на 621-м километре. Столкнулись Datsun on-DO, которым управлял 82-летний мужчина, и КамАЗ с 56-летним водителем. После удара легковой автомобиль заскочил на отбойник.

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Источник — видео invite.viber.com, «Дорожная обстановка Пензы»
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