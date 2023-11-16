Под Пензой легковой автомобиль заскочил на отбойник

16.11.2023 | 16:12

В четверг, 16 ноября, на автодороге М-5 под Пензой случилось нетипичное ДТП. Кадры с места событий распространились в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла на 621-м километре трассы. Информация о ней сначала появилась в чате «Мкр. Заря» мессенджера Viber. На фото - легковушка, передние колеса которой на дороге, а задние - на отбойнике.

Из-за ДТП возник затор при движении в направлении Пензы.

На место прибыли сотрудники экстренных служб - медики и спасатели. Соответствующее видео появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Подробности аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД областного УМВД РФ.

По предварительным данным, все произошло около 14:55. Столкнулись Datsun on-DO, которым управлял 82-летний мужчина, и КамАЗ с 56-летним водителем. После удара легковой автомобиль наехал на препятствие.

В аварии пострадали водитель Datsun и его 80-летняя пассажирка. Медики доставили их в больницу.