В Заречном пенсионерка упала в автобусе и оказалась в больнице

09.10.2023 | 13:19

В Заречном 76-летняя пенсионерка оказалась в больнице после поездки на автобусе. Она упала в салоне.

По предварительным данным, это случилось в 16:40 воскресенья, 8 октября, напротив дома № 29 на улице Ленина. Женщина ехала на ЛиАЗе, которым управлял 57-летний мужчина.

«В результате торможения он допустил падение пассажира в салоне автобуса», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пенсионерку госпитализировали. Проводится проверка.

В Пензенской области это не первый случай, когда пассажиры получают травмы в общественном транспорте. Ранее зареченка сломала ногу на «катке» в автобусе.

В 2021-м из-за резкого торможения упала 58-летняя жительница областного центра. Ее увезли в больницу. А в 2020-м в подобной ситуации оказалась 54-летняя пензячка, также потерявшая равновесие.

В том же году во время поездки на автобусе упали 43-летняя женщина и 9-летняя девочка, последней потребовалась госпитализация.