В Пензе мужчина с мангалом в руках не смог уйти от росгвардейцев

28.09.2023 | 11:38

В Пензе задержали 54-летнего местного жителя, укравшего с улицы мангал.

Это случилось около 10:00 в среду, 27 сентября. Мужчина ходил по гаражному кооперативу на улице Антонова в поисках металлолома и увидел мангал 47-летнего пензенца. Он стал разговаривать с владельцем, а когда тот отошел, унес изделие.

Заметив пропажу, хозяин обратился в полицию. На место приехали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие район, и составили ориентировку на поиск.

Скрыться мужчине не удалось. С мангалом в руках его заметили неподалеку и задержали.

«Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что совершил кражу с целью дальнейшей продажи», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенца передали полиции.