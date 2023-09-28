В Пензе мужчина с мангалом в руках не смог уйти от росгвардейцев

В Пензе задержали 54-летнего местного жителя, укравшего с улицы мангал.
Это случилось около 10:00 в среду, 27 сентября. Мужчина ходил по гаражному кооперативу на улице Антонова в поисках металлолома и увидел мангал 47-летнего пензенца. Он стал разговаривать с владельцем, а когда тот отошел, унес изделие.
Заметив пропажу, хозяин обратился в полицию. На место приехали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие район, и составили ориентировку на поиск.
Скрыться мужчине не удалось. С мангалом в руках его заметили неподалеку и задержали.
«Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что совершил кражу с целью дальнейшей продажи», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Пензенца передали полиции.
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