В Пензенской области уже пять дней не могут найти 67-летнего пенсионера

19.09.2023 | 11:22

Волонтеры и родственники разыскивают 67-летнего жителя села Телегино Колышлейского района Владимира Ивановича Мазурина.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 14 сентября.

Ориентировку на пропавшего разместили на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 19-го числа.

Рост Владимира Мазурина 164 сантиметра, телосложение среднее. У мужчины серые глаза, седые волосы, залысины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении сельчанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52.

Ранее пензенские волонтеры завершили поиски 76-летнего жителя Пензы, пропавшего 16 сентября. Мужчину нашли живым на следующие сутки.