В Пензенской области уже пять дней не могут найти 67-летнего пенсионера

Волонтеры и родственники разыскивают 67-летнего жителя села Телегино Колышлейского района Владимира Ивановича Мазурина.
О местонахождении мужчины ничего не известно с 14 сентября.
Ориентировку на пропавшего разместили на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 19-го числа.
Рост Владимира Мазурина 164 сантиметра, телосложение среднее. У мужчины серые глаза, седые волосы, залысины.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении сельчанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52.
Ранее пензенские волонтеры завершили поиски 76-летнего жителя Пензы, пропавшего 16 сентября. Мужчину нашли живым на следующие сутки.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀