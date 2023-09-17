В Пензе разыскивают пенсионера в зеленой ветровке

17.09.2023 | 09:09

Волонтеры и родственники разыскивают 76-летнего жителя Пензы Павла Дмитриевича Горнакова. Сведений о его местонахождении нет с 16 сентября.

Объявление о начале поисков пенсионера появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 17-го числа.

По сообщениям волонтеров, возможно, мужчина потерял память.

Рост пензенца 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на мужчине были зеленая ветровка, сине-серая полосатая футболка, синие джинсы, черные полуботинки, бежевая кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла Горнакова, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.