Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 сен 2023|10:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе разыскивают пенсионера в зеленой ветровке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Волонтеры и родственники разыскивают 76-летнего жителя Пензы Павла Дмитриевича Горнакова. Сведений о его местонахождении нет с 16 сентября.

Объявление о начале поисков пенсионера появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 17-го числа.

По сообщениям волонтеров, возможно, мужчина потерял память.

Рост пензенца 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на мужчине были зеленая ветровка, сине-серая полосатая футболка, синие джинсы, черные полуботинки, бежевая кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла Горнакова, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте