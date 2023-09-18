В Пензе клиент бара плохо воспринял слова о его закрытии

18.09.2023 | 09:47

В Пензе 35-летний мужчина наказал бар, который решил закрыться вопреки его желанию, и разбил входную дверь в заведение.

Инцидент произошел в Октябрьском районе около полуночи воскресенья, 17 сентября.

Правоохранители получили сообщение о конфликте в баре. На место прибыли сотрудники Росгвардии и стали разбираться в произошедшем.

Как выяснилось, один из нетрезвых посетителей нервно отреагировал на слова о том, что заведение закрывается и гостям необходимо покинуть помещение. Клиент подчинился, но, уходя, ударил по стеклу входной двери. Оно разбилось.

«Даже после прибытия стражей правопорядка задержанный продолжал вести себя несдержанно и агрессивно. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.