В Пензе автомобиль угодил в яму, вырытую для ремонта теплосетей

В ночь на пятницу, 15 сентября, на проспекте Победы в Пензе случилось ЧП: автомобиль угодил в яму, вырытую для ремонта теплосетей.
Все произошло около 2:00. Место работ огородили щитами, рядом стояли предупреждающие дорожные знаки, имелось сигнальное освещение. Всего этого водитель, видимо, не заметил.
«Данный участок был отключен, яма не заполнена водой», - уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации.
При падении машина опрокинулась вверх колесами.
«В результате водитель получил ушибы и находится в больнице. На месте работали сотрудники ГИБДД, при помощи эвакуатора автомобиль извлечен. Специалисты разбираются в ситуации. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - добавили ресурсники.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀