В Пензе автомобиль угодил в яму, вырытую для ремонта теплосетей

15.09.2023 | 10:21

В ночь на пятницу, 15 сентября, на проспекте Победы в Пензе случилось ЧП: автомобиль угодил в яму, вырытую для ремонта теплосетей.

Все произошло около 2:00. Место работ огородили щитами, рядом стояли предупреждающие дорожные знаки, имелось сигнальное освещение. Всего этого водитель, видимо, не заметил.

«Данный участок был отключен, яма не заполнена водой», - уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации.

При падении машина опрокинулась вверх колесами.

«В результате водитель получил ушибы и находится в больнице. На месте работали сотрудники ГИБДД, при помощи эвакуатора автомобиль извлечен. Специалисты разбираются в ситуации. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - добавили ресурсники.