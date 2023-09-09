В Пензе неадекватного саратовца сняли с крыши школы

09.09.2023 | 17:03

В пятницу, 8 сентября, в пензенской школе № 36 случился инцидент, сообщение о котором на портал PenzaInform.ru поступило от отца одной из учениц. По его словам, в учебном заведении был задержан подозрительный человек.

«У меня дочь пряталась в кабинете с учителем и учениками. Говорят, был с ножом», - уточнил он.

По словам другого свидетеля, представители силовых структур вывели с территории школы мужчину в наручниках.

Редакция сетевого издания узнала подробности в правоохранительных органах.

Около 16:00 экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из городской школы. Через две минуты на место прибыли сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы полиции. На территории школы они задержали неадекватного мужчину с признаками алкогольного опьянения.

«Охранник образовательного учреждения пояснил, что мужчина проник на территорию школы и бесцельно бродил по ней. Хулиганом оказался 31-летний житель Саратовской области», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства его доставили в ближайший отдел полиции.

Также редакции стало известно, что мужчина проник на школьный двор по ветке дерева, затем по пожарной лестнице влез на крышу здания, откуда его и сняли правоохранители. Ножа при нем не было.