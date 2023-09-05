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Происшествия

В Пензе грузовик с песком пригодился для тушения вспыхнувшего КамАЗа

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В Пензе на дороге в Ленинский Лесхоз загорелся автомобиль КамАЗ. Огонь тушили несколько мужчин, оказавшихся поблизости.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 5 сентября. По словам автора поста, оно было снято накануне, 4-го числа.

На кадрах - КамАЗ, стоящий на обочине, от кабины поднимается густой дым. Несколько мужчин бегают с лопатами и ведрами через проезжую часть. На противоположной стороне - грузовик с песком. Его используют, чтобы потушить пламя.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, возгорание произошло из-за короткого замыкания в двигателе.

«Привлекалась 1единица техники, 5 человек. Погибших и пострадавших нет», - добавили спасатели.

7 июля на трассе в Пензенском районе у поворота на совхоз «Серп и Молот» загорелся КамАЗ, перевозивший сено. Грузовик полностью перекрыл полосу движения, образовалась пробка. С пламенем боролись спасатели.

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Источник — видео Седьмаи Печатя, vk.com/penza_live
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