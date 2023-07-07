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Происшествия

На трассе в Пензенском районе загорелся КамАЗ с сеном

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В пятницу, 7 июля, на трассе в Пензенском районе загорелся автомобиль КамАЗ, перевозивший сено.

О ЧП сообщили участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber и пользователи соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пожар случился на трассе Пенза – Тамбов у поворота на совхоз Серп и Молот около 15:30.

Из-за возгорания на дороге в Каменку образовалась пробка.

На снимках с места происшествия видно, что загоревшийся грузовик полностью перекрыл полосу движения. Пламя ликвидируют спасатели.

Пока официальной информации о ЧП нет, о пострадавших не сообщается.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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