В Сердобске пропал мужчина в желто-коричневой куртке

04.09.2023 | 19:51

Волонтеры и родственники разыскивают 52-летнего жителя Сердобска Александра Анатольевича Хованова. О местонахождении мужчины нет информации с 31 августа.

Ориентировка на сердобчанина появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 4 сентября.

Рост пропавшего 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины темно-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на Александре Хованове были желто-коричневая куртка, синяя футболка, темно-синие штаны, галоши.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.