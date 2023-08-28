Спасатели вынесли молодого человека из леса на Западной Поляне

В субботу, 26 августа, молодому человеку, оказавшемуся в лесу на Западной Поляне в Пензе, потребовалась помощь спасателей. Юноша травмировал ногу в районе гостиницы «Ласточка».
Сообщение о происшествии поступило в 19:45 из центра обработки экстренных вызовов системы 112, после чего специалисты выдвинулись на место.
«По лесу на носилках они транспортировали пострадавшего до автомобиля скорой помощи и передали его врачам», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Ранее в Лунинском районе семья с маленькими детьми заблудилась в лесу. На их поиски выезжали спасатели, полицейские, представители лесничества и пожарной охраны.
Людей удалось отыскать. Медицинская помощь никому из заплутавших не потребовалась.
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