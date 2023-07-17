В Лунинском районе семья с маленькими детьми заблудилась в лесу

17.07.2023 | 10:56

В Лунинском районе семье с двумя маленькими детьми потребовалась помощь спасателей. Вечером в пятницу, 14 июля, взрослые и малыши отправились за грибами и заблудились в лесу.

В 21:40 специалисты получили сигнал из центра обработки вызовов системы 112. Уточнялось, что семья перестала ориентироваться на местности между Большим Вьясом и Лесным Вьясом.

Спасатели приехали и приступили к поискам вместе с полицейскими, представителями лесничества и пожарной охраны.

«Родители с детьми были найдены и сопровождены из леса до их автомобиля, где были переданы представителям правоохранительных органов», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Медицинская помощь никому из заблудившихся не потребовалась.