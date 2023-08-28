На видео попало задержание браконьеров под Верхним Ломовом

В пензенских пабликах распространилось видео задержания браконьеров рядом с селом Верхний Ломов Нижнеломовского района.
Автор поста утверждает, что один из нарушителей - охотинспектор.
«Застали хранителя природы за особо опасным видом браконьерства - добыча рыбы электроудочкой», - пишет он.
На кадрах, прикрепленных к посту, - мужчины, которых сотрудник полиции просит показать, чем они ловят рыбу.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, 26 августа у пруда в районе Верхнего Ломова обнаружили трех местных жителей. При них были электроудочка и рыболовная сеть. Все это изъято.
На момент визита правоохранителей улов мужчин оказался небогатым: в сетях запутались всего два карпа.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в полиции.
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