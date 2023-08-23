В Пензе на улице Ульяновской автомобили столкнулись лоб в лоб

23.08.2023 | 21:26

Вечером в среду, 23 августа, на пересечении улиц Ульяновской и Кронштадтской в Пензе произошла серьезная авария.

О ней в социальных сетях сообщили очевидцы, добавив, что ДТП случилось около 20:00.

Участниками аварии стали водители трех автомобилей. Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было лобовым. На видео запечатлены две легковые машины с покореженной передней частью.

Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в ДТП люди, не известно.

22 августа в Пензе на трассе М-5 произошла массовая авария с участием 13 автомобилей. Три человека получили травмы. Момент ДТП попал на видео.