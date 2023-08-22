Момент массового ДТП на трассе М-5 в Пензе попал на видео

Момент ДТП на трассе М-5 в Пензе попал в объектив стационарной видеокамеры. Авария произошла во вторник, 22 августа. Столкнулись 13 автомобилей.
На видео, которое появилось в Telegram, запечатлен транспорт, который остановился на красный сигнал светофора. Внезапно в фургон, стоящий в левом ряду, врезается легковая машина. Уже в следующую секунду становится понятно почему: в кадре появляется фура, которая сносит все на своем пути.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России сообщили, что авария случилась на 627-м километре трассы около 12:00.
Столкнулись:
Volvo с полуприцепом (водитель - 44-летний мужчина),
Skania с полуприцепом (водитель - 37-летний мужчина),
Haval (водитель - женщина 31-летняя женщина),
Volvo с полуприцепом (водитель - 46-летний мужчина),
Nissan Almera (водитель - 35-летняя женщина),
Kia Ceed (водитель - 41-летний мужчина),
Nissan Almera (водитель - 38-летний мужчина),
Opel (водитель - 60-летний мужчина),
Ваз-2110 (водитель - 65-летний мужчина),
Hyundai (водитель - 45-летний мужчина),
Porsche Cayenne (водитель - 48-летний мужчина),
«Газель» (водитель - 62-летний мужчина),
Renault (водитель - 55-летний мужчина).
«Водители автомобилей Haval и Renault после оказания медицинской помощи были отпущены. Водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в УГИБДД.
Обстоятельства массовой аварии устанавливаются.
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