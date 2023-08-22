Момент массового ДТП на трассе М-5 в Пензе попал на видео

22.08.2023 | 15:59

Момент ДТП на трассе М-5 в Пензе попал в объектив стационарной видеокамеры. Авария произошла во вторник, 22 августа. Столкнулись 13 автомобилей.

На видео, которое появилось в Telegram, запечатлен транспорт, который остановился на красный сигнал светофора. Внезапно в фургон, стоящий в левом ряду, врезается легковая машина. Уже в следующую секунду становится понятно почему: в кадре появляется фура, которая сносит все на своем пути.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России сообщили, что авария случилась на 627-м километре трассы около 12:00.

Столкнулись:

Volvo с полуприцепом (водитель - 44-летний мужчина),

Skania с полуприцепом (водитель - 37-летний мужчина),

Haval (водитель - женщина 31-летняя женщина),

Volvo с полуприцепом (водитель - 46-летний мужчина),

Nissan Almera (водитель - 35-летняя женщина),

Kia Ceed (водитель - 41-летний мужчина),

Nissan Almera (водитель - 38-летний мужчина),

Opel (водитель - 60-летний мужчина),

Ваз-2110 (водитель - 65-летний мужчина),

Hyundai (водитель - 45-летний мужчина),

Porsche Cayenne (водитель - 48-летний мужчина),

«Газель» (водитель - 62-летний мужчина),

Renault (водитель - 55-летний мужчина).

«Водители автомобилей Haval и Renault после оказания медицинской помощи были отпущены. Водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в УГИБДД.

Обстоятельства массовой аварии устанавливаются.