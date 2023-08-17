На улице Дружбы мужчину избили за сделанное замечание

На улице Дружбы в Пензе задержали агрессивного мужчину, который не давал прохода горожанам.
Инцидент случился днем в среду, 16 августа.
В 11:15 сотрудники Росгвардии получили сообщение о неадекватном гражданине, который нецезурно ругался и приставал к прохожим. Правоохранители немедленно отправились на место.
Там к ним обратился мужчина, пострадавший от рук хулигана. Он рассказал, что обидчик с явными признаками алкогольного опьянения агрессивно отреагировал на замечание прекратить свои действия: несколько раз ударил кулаком в голову.
«Бойцы Росгвардии задержали на месте 59-летнего нарушителя порядка и передали полицейским», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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