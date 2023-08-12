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Происшествия

В Пензе на улице Бутузова мальчик на велосипеде попал под машину

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Вечером пятницы, 11 августа, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщил очевидец.

Фото с места происшествия размещено в Сети.

«Дальнее Арбеково. Бутузова, сбили ребенка на велосипеде, находится в больнице. Время 22:40» , - сообщил автор снимка.

Комментаторов удивило, что ребенок в это время все еще не дома и катается на велосипеде.

Один из участников обсуждения заметил: «Там пешеходный переход прямо на повороте, нет 5 метров, «лежачий полицейский» напрашивается или знак перенести». Еще один предположил, что мальчик мог резко выскочить перед машиной.

Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 21:10 около дома № 16 на улице 65 лет Победы 39-летняя женщина, управлявшая Kio Rio, наехала на 6-летнего велосипедиста. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В тот же день в Пензенской области в ДТП пострадал еще один ребенок. Об аварии в Городищенском районе, где девочка примерно 5-6 лет получила открытый перелом руки, сообщила женщина, которая проезжала мимо. Она остановилась и была с девочкой и ее семьей до приезда скорой помощи.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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