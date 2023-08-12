В Пензенской области девочка получила серьезные травмы в ДТП

12.08.2023 | 11:03

Вечером пятницы, 11 августа, в Городищенском районе случилось массовое ДТП, в котором пострадал ребенок.

Свидетельница аварии рассказала о произошедшем в соцсети «ВКонтакте».

«Перед глазами просто разрывает авто в груду металла. Я даже не поняла, что произошло. Люди бросились на помощь, я не помню, как автомобиль оставила, увидев ребенка. Девочка 6-7 лет, просидела с ней до скорой помощи, открытый перелом кисти, кровотечения, сильнейший шок», - нарисовала она картину аварии.

Женщина добавила, что в аварию попали пять транспортных средств, но все остались живы. Она пожелала маленькой пассажирке скорейшего выздоровления.

«Вы молодец, что не остались равнодушны и помогли людям», - откликнулся один из комментаторов.