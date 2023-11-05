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Из жизни

Кузнечан ужаснул вид туалета в школе № 3

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Жители Кузнецка обсуждают фотографии, сделанные в туалете школы № 3. Окно в санузле закрывает дверь, унитаз не работает, стена потрескалась.

Снимки туалета появились в местной группе соцсети «ВКонтакте».

«Стена, похоже, скоро рухнет, дверь от подсобки валяется на полу, кто-то поднял, облокотил на окно, унитазы все сломаны, иногда бегают тараканы!» - написал автор.

Вид санузла возмутил пользователей. Кузнечане отметили, что «за двадцать лет ничего не изменилось», предположили, что именно из-за плохого состояния уборных родителей не пускают в школу. Один из комментаторов призвал организовать «хит-парад» туалетов образовательных учреждений Кузнецка.

«Позорище!», «Вот просто интересно, на что школе деньги выделяют. Если ничего на эти деньги не делают», «Вообще, я считаю, что такие фотографии - показатель отношения директора к школе. Думаю, для себя она сделала приличный туалет, в который не стыдно ходить», «Это во всех школах, наверное», - высказались кузнечане.

В комментариях к посту представитель администрации города сообщил, что туалет закрыт и находится на ремонте. Работы намерены завершить до 1 декабря этого года.

Кузнечане поинтересовались, каким образом школа прошла приемку к учебному году, если ее уборная в плохом состоянии.

«В настоящее время в туалете школы № 3 установлена сантехника и дверь. Косметические ремонтные работы будут проведены до 1 декабря. К новому учебному году были выполнены работы по ремонту крыльца здания, проведена покраска стен и пола в рекреациях, косметический ремонт кабинетов. Все работы проведены в рамках выделенных средств из бюджета города Кузнецка», - последовал ответ.

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Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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