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Глас народа

«Добро пожаловать в кусты!»: туалеты на набережной закрыли

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«Дождались... Из-за нескольких неадекватов лишаемся цивилизации. Добро пожаловать в кусты!» - такое сообщение пришло в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru в пятницу, 6 октября. Оно посвящено бесплатным туалетам на обновленной набережной, которые открыли 3 сентября.

Автор сообщения - житель Пензы, накануне побывавший на набережной и заметивший, что новые туалеты закрыты. Администрации пришлось приостановить работу уборных на время проведения восстановительных мероприятий после очередного акта вандализма.

«Мне хочется обратиться к тем, кто уродует новые туалеты. Вам это кажется крутым, смешным? Это совсем не так. Вы творите мир, в котором вам жить. И вашим родителям, и вашим детям, когда они у вас будут. И этот мир будет убог, грязен и сер. Благодаря вам», - написал горожанин. Мужчина уверен, что туалеты испортили подростки.

Горожане ждали открытия бесплатных уборных на набережной несколько месяцев. Но почти сразу кто-то разрисовал стену и сорвал с петель дверь в одной из кабинок. Затем несознательные граждане забили бумагой унитаз. Потом снова разрисовали мужскую кабинку и вышибли дверь в женской.

После этого глава Пензы Александр Басенко поручил рассмотреть возможность организации видеонаблюдения в районе туалетов.

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