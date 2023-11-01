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Общество

В Пензе наказали фармацевтов за продажу лекарств без рецептов

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Пензенские полицейские вместе с сотрудниками регионального отделения Росздравнадзора проверили 306 организаций, продающих лекарства и медицинские изделия.

Рейд состоялся в рамках международной операции Интерпола «Пангея», очередной ее этап проходил с 3 по 10 октября.

«Было выявлено 58 интернет-ресурсов, которые в нарушение российского законодательства предлагали к продаже лекарственные средства, в том числе содержащие запрещенные вещества, а также медицинские изделия», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Будет решаться вопрос об их блокировке.

Также выявлен факт сбыта психотропного препарата пензенцу через онлайн-магазин. Возбуждено уголовное дело, продавца ищут, покупателя привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в одном из зоомагазинов нашли незарегистрированный ветпрепарат, опасный для животных. Идет расследование.

В Пензенской области существует острая проблема безрецептурной продажи лекарств.

«Выявлено 10 фактов, в отношении 8 фармацевтов составлены административные протоколы, по остальным нарушениям проводится проверка», - отметили в полиции.

Жителей региона просят внимательнее относиться к покупке лекарств через интернет. Их можно приобретать только в официальных магазинах. Употребление поддельных медикаментов может пагубно сказаться на здоровье - вплоть до летального исхода.

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