В Пензе наказали фармацевтов за продажу лекарств без рецептов

Пензенские полицейские вместе с сотрудниками регионального отделения Росздравнадзора проверили 306 организаций, продающих лекарства и медицинские изделия.
Рейд состоялся в рамках международной операции Интерпола «Пангея», очередной ее этап проходил с 3 по 10 октября.
«Было выявлено 58 интернет-ресурсов, которые в нарушение российского законодательства предлагали к продаже лекарственные средства, в том числе содержащие запрещенные вещества, а также медицинские изделия», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Будет решаться вопрос об их блокировке.
Также выявлен факт сбыта психотропного препарата пензенцу через онлайн-магазин. Возбуждено уголовное дело, продавца ищут, покупателя привлекли к административной ответственности.
Кроме того, в одном из зоомагазинов нашли незарегистрированный ветпрепарат, опасный для животных. Идет расследование.
В Пензенской области существует острая проблема безрецептурной продажи лекарств.
«Выявлено 10 фактов, в отношении 8 фармацевтов составлены административные протоколы, по остальным нарушениям проводится проверка», - отметили в полиции.
Жителей региона просят внимательнее относиться к покупке лекарств через интернет. Их можно приобретать только в официальных магазинах. Употребление поддельных медикаментов может пагубно сказаться на здоровье - вплоть до летального исхода.
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