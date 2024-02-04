Дешевые лекарства становятся недоступными для пензенцев

04.02.2024 | 13:28

Ассортимент дешевых, но востребованных медицинских препаратов стоимостью до 100 рублей за три года сократился в два раза. Если в 2020-м он насчитывал 8,8 тыс. наименований, то по итогам 2023-го список уменьшился почти наполовину.

Об этом пишет РБК со ссылкой на статистические данные.

По подсчетам аналитиков, за 2023 год представленность дешевых лекарств сократилась на 24%: с 5,7 тыс. торговых наименований на конец 2022-го до 4,6 тыс.

Препараты дороже 100 рублей за упаковку демонстрируют другую динамику. Их представленность росла до 2023-го, а в прошлом году начала падать.

«Так, в категории лекарств стоимостью от 100 до 500 рублей снижение составило 5,5% относительно 2022-го: с 9,2 тыс. до 8,7 тыс. товарных позиций. Лучше обстоит ситуация с еще более дорогими лекарствами стоимостью от 500 до 1 тыс. рублей: их представленность в 2023 году снизилась лишь на 2,8%, с 3,2 тыс. до 3,1 тыс. Ассортимент самых дорогих препаратов, которые стоят от 1 тыс. рублей за упаковку, сократился на 17,2%, с 3,4 тыс. товарных позиций в 2022 году до 2,9 тыс. в 2023-м», - отмечает издание.

Препараты стоимостью до 100 рублей, а также от 100 до 500 рублей пользуются у людей наибольшим спросом, выручка от их продажи огромная. Однако, по мнению экспертов, фармацевтический рынок оказался перенасыщен такими лекарствами, предпочтения населения начали меняться, они перешли на более современные, а следовательно более дорогие медикаменты.

«Еще один фактор - сдерживание цен: более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных препаратов, стоимость которых регулирует государство. Их цены рассчитываются по специальной формуле, которая не менялась больше десяти лет, при этом себестоимость производства за это время значительно возросла. Для производителей выпуск многих лекарств даже при наличии спроса на них становится нерентабельным, что также влияет на сокращение ассортимента», - поделились точкой зрения эксперты.