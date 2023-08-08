В Никольске пламя уничтожило дом, который пощадил ураган

08.08.2023 | 11:09

После урагана, который пронесся по Никольску вечером 29 июля, на семью, проживающую на улице Сурикова, обрушилось другое несчастье. В понедельник, 7 августа, ее имущество охватило пламя.

В 15:27 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном доме. На борьбу с огнем прибыли 10 человек на четырех спецавтомобилях.

«Пожар был ликвидирован ПСЧ-51 совместно со «Службой спасения» Никольского района и ПСЧ-38. От Пензенского пожарно-спасательного центра принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы техники», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».

Огонь полностью уничтожил дом площадью 120 кв. м и хозяйственные постройки площадью 60 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.