При пожаре на улице Ворошилова пензяк отравился продуктами горения

Утром субботы, 5 августа, в Пензе случился пожар. Пострадал человек.
Сигнал о возгорании на 4-м этаже 5-этажного дома № 32 на улице Ворошилова поступил на пульт дежурного в 10:13. По адресу прибыли 17 человек личного состава на 3 спецавтомобилях.
В 3-комнатной квартире выгорела кухня площадью 6 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали из подъезда 11 жильцов и спасли 3.
«Пострадал 46-летний мужчина. Он госпитализирован в клиническую больницу № 6 с отравлением продуктами горения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
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