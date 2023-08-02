Пожилого городищенца, пропавшего в лесу, нашли через четверо суток

02.08.2023 | 11:22

Четыре ночи провел в лесу пожилой житель Городища. Мужчина ушел из дома 28 июля и пропал. 1 августа на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» появилась запись: «Найден, жив! Спасибо всем, кто выезжал на поиск!»

В эти дни в нем принимали участие более 40 добровольцев, родственники, полиция, спасатели, работники лесничества, охотники, местные жители. Общее количество треков пеших и автомобильных групп превысило 412 километров.

Волонтеры рассказали, что телефон городищенца был включен. Специалист смог выяснить его маршрут и остановить продвижение вглубь леса. Мужчина рассказал, что был у лагеря «Мечта», затем шел через лес и видел поле с подсолнухами. Лесники и охотники указали два таких поля, одно из которых полностью подходило под описание. Это место и стало основной зацепкой в поисках, хотя отрабатывались и другие направления.

Состояние пожилого человека стремительно ухудшалось, при каждом последующем разговоре опираться на его слова становилось все сложнее. Связь часто пропадала. На четвертую ночь поисков в лесу осталась группа из двух человек, окликавших Николая Алексеевича.

Мужчину нашли в 7:15 утра примерно в 500 метрах от подсолнухового поля. Он был в очень плохом состоянии и не мог откликнуться на зов.

Доброволец, приехавший забирать поисковиков из леса, сопроводил туда врачей и спасателей. С помощью капельницы состояние мужчины стабилизировали. Затем его 5,5 км эвакуировали до машины. Пенсионеру потребовалась реанимация, но сейчас все самое страшное позади, он находится под присмотром врачей и идет на поправку.

«Николай Алексеевич провел в лесу 4 ночи, пережил жару 35 градусов, грозу, ливень и град, отсутствие еды и воды, но смог выжить и дождаться помощи. Если бы мы или службы имели возможность получать сведения о местоположении телефона, мы бы нашли его в первую ночь с помощью двух человек за пару часов. Но годы идут, а ничего не меняется. Нам приходится проходить десятки километров по буреломам и болотам, не спать ночами, тратить много сил и средств на пешие поиски просто потому, что мы бессильны перед этим законом», - говорится в посте волонтеров.